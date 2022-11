Soccer Story, la recensione di un gioco che avrebbe fatto meglio a ignorare il calcio...

La Calamità ha bloccato il calcio per più di un anno ormai. La compagnia Soccer Inc. ha approfittato di quel tragico evento per mettere le sue mani sullo sport più amato al mondo e renderlo una sua esclusiva, impedendo a chiunque altro di giocarci, anche a livello amatoriale. L'apparizione di un pallone magico nel cortile di casa di due gemelli (all'inizio del gioco si può scegliere quale utilizzare), figli di un calciatore scomparso proprio durante la Calamità, darà vita a una storia fatta di voglia di rivalsa e amore per questo sport, piena di humor, ma a suo modo drammatica.

Gameplay

Certe azioni in Soccer Story richiedono il possesso di taluni oggetti

Soccer Story è un titolo ibrido tra un calcistico e un gioco di ruolo giapponese, le cui meccaniche esplorative sono legate all'utilizzo del pallone magico. Il punto di partenza concettuale è evidentemente Golf Story, ossia il tentativo di legare tra loro due impianti ludici apparentemente antitetici, creando un'esperienza che mescoli narrazione e sport con successo. Sin da subito è chiaro come PanicBarn, lo studio di sviluppo, abbia voluto abbracciare anche qui alcuni temi che gli sono particolarmente cari, già affrontati nei due Not Tonight.

Dietro alla patina colorata e alla maggiore leggerezza della rappresentazione, emerge quindi una visione critica della società capitalistica e del suo desiderio di controllo delle persone e delle loro passioni a fini economici. In realtà, però, il gioco fa poco per accompagnare quanto viene affermato con un sistema retorico adeguato. Anzi, a ben vedere, la parte ruolistica esplorativa non fa niente per discostarsi da certe convenzioni.

Scelto uno dei due gemelli (un ragazzo e una ragazza) con cui giocare, dobbiamo iniziare a esplorare i dintorni di casa e parlare con gli altri personaggi per capire che cosa voglia il pallone prima e come fare per aiutare il calcio poi. Il tutto si traduce nell'andare in giro per un mondo aperto pieno di piccole missioni e minigiochi da svolgere, con le prime che di solito richiedono di trovare un certo numero di oggetti, siano essi ghiande, X disegnate sul terreno, bersagli che appaiono dal nulla, porte in cui segnare o quant'altro, e i secondi che sono più contestualizzati, come ad esempio il beach volley con i piedi, una gara di torello, una sfida di nuoto o una sfida di arti marziali. Purtroppo si sente un po' la mancanza di missioni secondarie più strutturate e meglio inserite nella storia, visto che solitamente i "quest giver" stanno per i fatti loro e ci assegnano questi compiti non si sa bene perché, tanto per premiarci poi con soldi e medaglie, così da garantirci di poter portare avanti la progressione del personaggio principale e della squadra (uno dei primi compiti sarà quello di ricomporre la squadra locale).

Il o la protagonista di Soccer Story ha una scheda personaggio vera e propria

Nonostante la ripetitività della maggior parte delle richieste, eseguirle non disturba più di tanto perché il mondo di gioco non è grandissimo e, quindi, non si è costretti a girare molto. In certi casi si finisce per andare un po' alla cieca e può subentrare un certo senso di ripetitività, ma ogni attività non richiede mai troppo tempo e, quando lo richiede, è perché solitamente non abbiamo ancora l'abilità giusta per concluderla. La mappa è anche piena di piccoli segreti che, se scoperti, possono fruttare altre soldi e altre medaglie, in modo da tenere vivo l'interesse e premiare l'esplorazione. Le missioni più strutturate sono quelle principali, che sono anche quelle più fantasiose e narrativizzate. Nonostante manchino i tocchi di genio, ossia quei momenti che rimangono impressi nell'esperienza di un giocatore, i bei momenti non mancano, come entrare in una casa di riposo superando dei raggi laser o fermare un commercio non ortodosso di gelati sulla spiaggia.

In tutto questo, l'unico strumento che avremo per interagire con l'ambiente sarà il già citato pallone, con cui dovremo fare un po' di tutto, usando tiri e passaggi come se ci trovassimo in partita. Non c'è violenza in Soccer Story, quindi non aspettatevi combattimenti di sorta, nonostante a volte dei minigiochi siano decisamente agguerriti. Fin qui ci troviamo sicuramente di fronte a una rilettura del modello dei giochi di ruolo giapponesi non proprio rivoluzionaria, ma quantomeno intelligente. Certo, si potrebbe anche iniziare a smetterla di criticare il capitalismo proponendo dei sistemi di gioco basati essenzialmente sull'accumulo di potenza, ma tant'è. Il problema del gioco è però un altro, ossia quel "soccer" nel titolo.