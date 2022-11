Sonic Frontiers: patch risolve i problemi della modalità performance su Xbox Series S

Sonic Team ha pubblicato un nuova patch per Sonic Frontiers, che risolve i problemi della modalità performance su Xbox Series S, ora diventata selezionabile. Insomma, chi preferisce la fluidità alla resa visiva è accontentato.

Comunque sia, la patch risolve anche altri bug critici, come descritto dal team di sviluppo stesso: quello che vedeva sparire il boss Titan di Kronos Island ritentando lo scontro e quello legato alle icone di Chaos Island che apparivano bloccate, anche dopo il completamento.

Sonic Frontiers è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione, in cui abbiamo detto:

Sonic Frontiers è il gioco di una riscossa che molti aspettavano da venti e passa anni. Finalmente il Sonic Team ha capito come tradurre la sua serie più famosa in un contesto tridimensionale, ma ora è necessario alzare la qualità di tutto il resto. È proprio il contorno a danneggiare un gioco che avrebbe meritato sicuramente di più, soprattutto più rifinitura e più attenzione a certi maledetti dettagli. Se cercate qualcosa di veloce, fresco e divertente, se cercate un platform diverso dai soliti Nintendo, probabilmente Sonic Frontiers sarà in grado di soddisfare tutte le vostre necessità. È anche un gioco piuttosto sostanzioso: sono necessarie circa venti ore per arrivare alla fine e sicuramente c'è chi ce ne passerà di più. Cosa non scontata: testo e voci sono completamente in italiano.