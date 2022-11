Xbox Games with Gold: i giochi Xbox gratis di dicembre 2022 svelati

Microsoft ha annunciato i Games with Gold di dicembre 2022, dunque i giochi gratis per Xbox Series X|S e One riservati agli abbonati al Live Gold di Xbox. Il menu del prossimo mese propone Colt Canyon e Bladed Fury.

Colt Canyon sarà disponibile dal 1 al 31 dicembre 2022. Si tratta di un twin-stick shooter in pixel art 2D ambientato in un sanguinolento Far West in cui i giocatori dovranno farsi strada a colpi di pistola e dinamite in un canyon pieno di tesori nascosti e armi, ma anche trappole e nemici.

Il titolo di Retrific presenta anche delle meccaniche roguelike, con morte permanente in caso di game over, nonché la possibilità di giocare in coppia con un altro giocatore tramite la co-op in locale a schermo condiviso o con un compagno guidato dall'IA.

Colt Canyon e Bladed Fury sono i giochi gratis dei Games With Gold di dicembre 2022

Bladed Fury invece sarà disponibile per il download gratuito dagli abbonati a Live Gold dal 16 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023. Si tratta di un action 2D basato sulla mitologia cinese, da cui prende ispirazione anche il peculiare comparto artistico della produzione di NEXT Studios.

Ambientato durante il Periodo degli Stati Combattenti, ovvero tra il 453 a.C e il 221 a.C., in Bladed Fury vestiremo i panni di Ji, una giovane donna in cerca di vendetta per la morte del padre, il Duca Kang di Qi, ucciso da Tian, un ufficiale sotto il suo comando. Per riuscirsi si avvale dei poteri di varie divinità, come Hou Yi e Jingwei, che può scatenare in battaglia per sconfiggere guerrieri, mostri e demoni ispirati al folklore cinese.

Che ne pensate dei giochi Xbox One e Xbox Series X|S gratuiti per gli abbonati a Live Gold in arrivo a dicembre 2022? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, ricordiamo che sono ancora disponibili i giochi di novembre 2022 di Games with Gold.