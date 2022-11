Gotham Knights: aggiornamento gratuito introduce le modalità Attacco eroico e Scontro

Warner Bros. Games e DC hanno annunciato l'arrivo di un nuovo aggiornamento gratuito per Gotham Knights, che introduce due modalità di gioco inedite: Attacco eroico e Scontro. La prima è una modalità cooperativa online che consente a squadre formate da quattro giocatori di collaborare insieme avventurandosi nei sotterranei di Gotham City. La seconda è una modalità cooperativa online per due giocatore in cui si affrontano i supercriminali DC in versione potenziata.

C'è anche un nuovo trailer, per la gioia di chiunque sia interessato a vedere Attacco eroico e Scontro in azione.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Attacco eroico è una modalità cooperativa online che permette ai giocatori di unire le forze in squadre da quattro e avventurarsi nei sotterranei di Gotham City per affrontare i nemici e completare sfide in 30 piani ricchi di azione. Questa modalità presenta una nuova minaccia che è all'origine del caos: la forma di vita aliena super avanzata nota come Starro il Conquistatore, nonché lo straordinario ibrido metà uomo-metà pipistrello Man-Bat, che è sotto il controllo di Starro.

Scontro è una modalità cooperativa online per due giocatori in cui si possono affrontare le versioni potenziate dei supercriminali DC principali del gioco, come Mr. Freeze, Harley Quinn, Clayface e Talia al Ghul. Sconfiggendo questi boss nella modalità Scontro i giocatori otterranno nuovi progetti per l'equipaggiamento leggendario e colorazioni uniche per costumi e Batmoto per ogni nemico sconfitto.

Attacco eroico e Scontro sono modalità cooperative online indipendenti accessibili come aggiornamento gratuito per tutti i possessori di Gotham Knights. La modalità Attacco eroico diventa disponibile una volta raggiunto il Case File 05 nella campagna principale, mentre la modalità Scontro si sblocca una volta che i giocatori sconfiggono il boss nei Case File di ciascun criminale principale.