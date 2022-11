Battlefield 5: picchi enormi di giocatori su Steam negli ultimi giorni, più degli altri Battlefield

Battlefield 5 sta vivendo un momento di grazia su Steam, dove giornalmente sta raggiungendo dei picchi enormi di giocatori, fenomeno che non può essere spiegato solo con il fatto che è in forte sconto per i saldi della piattaforma, ossia è acquistabile per 4,99€ invece di 49,99€. Considerando che di giochi in offerta ce ne sono migliaia e che stiamo comunque parlando di un titolo del 2018, ci deve essere dell'altro.

Nonostante fosse già di suo ancora abbastanza giocato, visto che viaggiava intorno ai 20.000 giocatori contemporanei al giorno da qualche mese, dopo un boom registrato nell'autunno dello scorso anno che gli aveva fatto toccare i quasi 90.000 giocatori, ora con i saldi è tornato crescere, ed è riuscito a raggiungere quasi 60.000 giocatori contemporanei, una quantità superiore al più recente Battlefield 1, attualmente a circa 35.000 giocatori contemporanei e, soprattutto, a Battlefield 2042, il capitolo più recente, che nonostante le offerte non riesce a raggiungere quota 20.000 giocatori.

Battlefield 5 è tornato a dei picchi di giocatori notevoli

Battlefield V si conferma quindi uno dei capitoli più amati dell'intera serie, se non il più amato in assoluto in questo momento specifico, quello su cui molti giocatori ritornano volentieri di tanto in tanto e che è capace di attirare nuove leve, soprattutto nei periodi di saldo.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Battlefield 5.