Victoria 3 ha già venduto 500.000 copie

Paradox Interactive ha annunciato che a un mese dal lancio, avvenuto il 25 ottobre 2022, il gran strategy Victoria 3 ha venduto più di 500.000 copie. Si tratta di uno dei lanci di maggior successo della compagnia, che ha promesso: "Il gioco riceverà anche una serie di importanti aggiornamenti, aggiungendo una maggiore immersione storica, più opzioni diplomatiche e una migliore pianificazione militare."

Per uno strategico della caratura di Victoria 3, 500.000 copie in un mese sono da considerarsi un ottimo risultato. Per altri dettagli, leggete la nostra recensione.

Nominato come "Best Sim/Strategy" ai The Game Awards, Victoria 3 è una simulazione sandbox del mondo tra il 1836 e il 1936, un secolo di rapida innovazione tecnologica, trasformazione sociale e rivoluzione politica. La sua rappresentazione dettagliata della popolazione e delle risorse del mondo intero presenta una ricca fonte di entusiasmanti storie alternative, e queste storie vengono ora scritte da centinaia di migliaia di giocatori. I giocatori che vogliono supportare Victoria 3 ai The Game Awards possono votare il titolo qui.

Il team di sviluppo di Victoria 3 ha recentemente pubblicato la loro road map per miglioramenti e aggiornamenti del gioco, incluse alcune modifiche molto richieste alle informazioni disponibili sui giocatori e nuovi modi per influenzare i potenziali alleati nelle Diplomatic Plays.

"Vedere Victoria 3 nominato per i Game Awards di quest'anno è un momento decisivo per la nostra carriera e non potremmo essere più felici di condividere questo risultato con i nostri giocatori," ha dichiarato Martin Anward, Game Director di Victoria 3 presso Paradox Development Studio. "I nostri giocatori hanno reso possibile tutto questo ed è solo l'inizio. Ci impegniamo a supportare Victoria 3 e continueremo ad aggiungere altri contenuti al gioco."

Leggiamo anche il simpatico elenco dei traguardi raggiunti finora dai giocatori: