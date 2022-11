Twitch: streamer si dà fuoco alle mani per un cosplay, ora rischia il ban

Lo streamer Twitch rostislav_999 rischia seriamente di essere bannato per essersi dato fuoco alle mani. Il motivo? Rendere più realistico un cosplay. Purtroppo per lui il suo gesto può essere classificato come una forma di autolesionismo, comportamento punito severamente dalle linee guida della piattaforma. Va detto che ha anche rischiato di ferirsi seriamente, visto che le misure di sicurezza che aveva approntato erano tutt'altro che ottimali (diciamo che erano inesistenti, che è meglio).

Ma perché darsi fuoco alle mani? Il nostro voleva realizzare il cosplay dell'Ember Spirit di Dota 2, che negli artwork ufficiali impugna due spade di fuoco. Così il nostro si è spalmato le mani di liquido infiammabile, pensando che dei guanti potessero proteggerlo (evidentemente non erano ignifughi). Il nostro ha poi dato fuoco al liquido e, con le mani in fiamme, ha provato a impugnare due spade di cartone, dovendo però lasciarle immediatamente, a causa del dolore procuratogli dal fuoco.

Naturalmente quello di rostislav_999 è stato un comportamento non propriamente intelligente, per usare un eufemismo. Comunque sia il regolamento di Twitch vieta per gli streaming tutti quegli atti che possano mettere a rischio la propria vita, che possano causare ferite o che possano incoraggiare gli altri a compiere atti dannosi per se stessi. Quindi immaginiamo che il ban sia dietro l'angolo per questo genio dalla pettinatura a pagliaio (meno male che non gli hanno preso fuoco i capelli).