Nintendo: gli appassionati bramano una nuova console, ma a Kyoto non hanno assolutamente fretta

Facciamo una domanda dalla risposta molto scontata: sareste interessati a un ipotetico Nintendo Switch 2 o in generale una nuova console della grande N nel 2023? Siamo sicuri che a questa domanda la maggior parte di voi, ad eccezione di chi solitamente si tiene alla larga dalle produzioni della casa di Kyoto, risponderebbe in maniera affermativa. Nintendo tuttavia non sembrerebbe aver affatto fretta e francamente non possiamo neppure darle torto: la console vende ancora tantissimo, il mercato odierno è incerto e al consumatore medio sembrerebbe importare poco o nulla dei limiti tecnici di Switch. Ma chi glie lo fa fare di lanciare una nuova console il prossimo anno?

Nintendo Switch a marzo compirà sei anni di vita. Non sono neppure tantissimi a dire il vero, visto che ci sono state console più longeve, se non fosse che la console ne dimostra di più, perlomeno all'occhio dell'appassionato (quello che legge e commenta in siti come il nostro, forum, ecc.), per via di un hardware che ormai non riesce più a reggere il passo con i tempi. Tralasciando Pokémon Scarlatto e Violetto, lì i problemi derivano perlopiù da Game Freak e The Pokémon Company, negli ultimi anni sempre più giochi in modalità docked non raggiungono i 1080p e 30 fps stabili e in modalità portatile si scende sotto i 720p, talvolta anche abbondantemente. E non parliamo solo di giochi multipiattaforma, ma anche esclusive Nintendo Switch, come ad esempio Bayonetta 3 e Xenoblade Chronicles 3.

Eppure la realtà dei fatti è che al consumatore medio dei prodotti Nintendo, non l'"appassionato" dunque, la grafica spacca-mascella non interessa così come i 60fps o l'HDR, VRR, SSD, DLSS e tutti quei bei termini che fanno venire il mal di testa al genitore che a poche settimane dalle feste natalizie deve pensare al regalo perfetto per accontentare i propri pargoli. Perché, sorpresa sorpresa, Nintendo Switch è effettivamente una console pensata per un pubblico molto, molto più ampio e casual di quello dei lettori di Digital Foundry.

I numeri lo dimostrano: a breve Switch diventerà la console Nintendo con più giochi acquistati in assoluto, mentre le unità vendute hanno superato quota 114 milioni, di cui 3,25 milioni solo tra luglio e settembre 2022. E siamo certi che anche il prossimo la console registrerà buoni numeri grazie a un certo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, i DLC di Mario Kart 8 Deluxe (il titolo più acquistato di Switch, quasi a quota 50 milioni di copie). Al posto di Shuntaro Furukawa proporreste il pensionamento di una console che fa numeri simili?

La famiglia Nintendo Switch

C'è poi un altro fattore importante da considerare, ovvero i problemi del mercato globale e dell'approvvigionamento delle materie necessarie per produrre i prodotti tecnologici, in cui rientrano anche videogiochi e console, che probabilmente perdureranno ancora per molto tempo. Addirittura Nintendo non esclude un possibile aumento dei prezzi di Nintendo Switch nel prossimo futuro, come ha fatto Sony con PS5, dunque chiaramente lanciare un nuovo hardware ora come ora sarebbe un azzardo.

Discorso differente invece per un possibile Nintendo Switch Pro, ovvero un semplice upgrade hardware dell'attuale piattaforma. In questo modo la grande N farebbe felici i giocatori più esigenti e aiuterebbe a estendere ancora per qualche anno il ciclo vitale della console. E a chi pensa che ormai la console sia alla frutta o che sia troppo tardi per un modello "Pro", ricordiamo che il Game Boy è stato commercializzato per circa 14 anni. Magari non si arriverà a tanto, ma per il presidente Furukawa Nintendo Switch è ancora a metà del suo ciclo vitale.

E voi che ne pensate? Nintendo lancerà una nuova console il prossimo anno oppure sarà necessario attendere fino al 2024 se non oltre? Fatecelo sapere nei commenti.

