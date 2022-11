Overwatch 2: un trailer presenta la Stagione 2, ecco quando inizia

Il canale YouTube ufficiale di Overwatch 2 ha pubblicato un trailer dove presenta le novità in arrivo con la Stagione 2, ricordandoci inoltre che avrà inizio il 6 dicembre 2022. Potrete visualizzare il filmato nel player poco più sotto.

La novità più importante della nuova season è rappresentata indubbiamente da Ramattra, il nuovo personaggio giocabile che si unirà ai ranghi degli eroi di Overwatch 2 in qualità di tank. Giusto pochi giorni fa è stato protagonista di un gameplay trailer che ne mostra le abilità in combattimento. Ramattra può schierare in campo barriere per difendere i compagni di squadra e campi di forza per attirare e rallentare i nemici. Inoltre può passare alla Forma Nemesi, votata maggiormente all'attacco e sparare onde d'urto che danneggiano gli avversari anche quando protetti dalle barriere.

Altra novità di rilievo è l'introduzione della mappa trasporto Shambali, ambientata in un monastero nel Nepal, che sarà disponibile assieme a Ramattra. Non mancherà inoltre un nuovo Battle Pass, con skin, emote, highlight e altri oggetti di personalizzazione da sbloccare.

Tra queste c'è la Skin mitica "Zeus" della Regina dei Junker ispirata al padre degli dei greci. A tal proposito il trailer presenta "Battle for Olympus", un nuovo evento a tempo limitato che inizierà il 5 gennaio 2023 con in palio skin a tema per vari eroi, tra cui Lucio e Roadhog.