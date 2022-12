Dead Island 2 sarà parzialmente censurato in Germania

Nonostante la pratica sembrava fosse stata superata ormai da qualche anno a questa parte, sembra che Dead Island 2 debba andare incontro a qualche forma di censura in Germania, mercato sempre piuttosto complicato per i titoli che presentano elementi di violenza grafica evidente.

Il cambiamento attuato ai regolamenti tedeschi dovrebbe consentire, ai giochi che escono all'interno della fascia d'età "18", ovvero destinati ai maggiorenni, di mantenere le proprie caratteristiche intatte, a prescindere dal tasso di violenza presente al loro interno.

In questo caso, tuttavia, sembra sia stato necessario adottare delle regolazioni per diminuire alcune caratteristiche d'impatto.

In particolare, secondo quanto riferito da Plaion, "gli sviluppatori hanno dovuto attuare dei compromessi per conformarsi alla legge per la protezione dei giovani". In questo senso, Dead Island 2 manterrà tutte le sue caratteristiche principali, "compresa l'azione sanguinolenta degli zombie", tuttavia con una variazione che riguarda l'impossibilità di continuare a infierire sui corpi, o qualcosa del genere.

La descrizione non è molto chiara in questo senso, ma si legge che "Quando uno zombie viene ucciso con asce, mazze o molotov, non sarà più possibile interagire con le creature". La qual cosa fa pensare che non sia possibile modificare, colpire o smembrare i corpi degli zombie dopo un attacco letale, ma rimaniamo in attesa di eventuali delucidazioni.

Di recente, di Dead Island 2 abbiamo visto due nuovi trailer, uno presenta il gameplay, l'altro annuncia l'apertura dei preorder.