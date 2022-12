Offerte Amazon: DualSense per PS5 in colore azzurro (Starlight Blue) in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un DualSense per PS5 in colore azzurro (Starlight Blue). Lo sconto segnalato è di 16.36€, ovvero del 19%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 74.99€. Il prezzo attuale è raggiunto anche tramite uno sconto extra che si attiva al check-out in automatico. Non è il prezzo più basso di sempre, ma è uno sconto rispetto al prezzo dell'ultimo periodo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Questo è un regolare controller DualSense di PS5. Dispone di feedback aptico, grilletti adattivi, speaker integrato, jack per le cuffie, touchpad e led che si illuminano a seconda delle azioni svolte nel gioco (se il gioco supporta la funzione). L'unica differenza rispetto al modello base incluso con PS5 è il colore.

DualSense per PS5 in colore azzurro (Starlight Blue)

