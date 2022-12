Dead Island 2: due nuovi trailer, uno presenta il gameplay, l'altro annuncia l'apertura dei preorder

Dambuster Studios e Deep Silver hanno pubblicato due trailer di Dead Island 2, uno per mostrare il gameplay del gioco, l'altro per annunciare l'apertura dei preorder, il tutto in occasione dello showcase dedicato a questo attesissimo ritorno.

Il filmato di gameplay, chiamato "Welcome to HELL-A", mostra il paradisiaco mondo di gioco trasformato in un inferno dalla presenza di zombi e creature varie. Quindi aspettiamoci la solita lotta per la sopravvivenza a base di bottino da raccogliere e orde di non morti da sterminare o da cui fuggire.

Stando al filmato, sarà garantita anche una discreta mobilità, con la possibilità di correre, lanciare oggetti e saltare. Non si sono viste sequenze di parkour alla Dying Light, quindi immaginiamo che da questo punto di vista l'esperienza sarà più tradizionale. In compenso il filmato ha presentato un ricco arsenale, con sangue che scorre letteralmente a fiumi e uccisioni brutali. Non mancheranno momenti d'atmosfera e altri drammatici. Vediamo il video:

Per quanto riguarda le prenotazioni, in digitale Dead Island 2 è disponibile nell'edizione standard, in quella Deluxe e in quella Gold.

La Deluxe Edition include due pacchetti personaggio premium con un costume e un'arma originali, e il pacchetto Armi dorate. Pre-acquista ora e ricevi il pacchetto Ricordi di Banoi con due armi, uno speciale vantaggio per arma e una scheda abilità. La Gold Edition include il pass di espansione.

Qualsiasi edizione di Dead Island 2 prenotiate, riceverete due armi bonus: la mazza da baseball Banoi e la mazza da guerra Banoi.

Disponibile anche un'edizione fisica per collezionisti, chiamata Hell-A Edition, che include l'Expansion Pass, una confezione steelbook con un disegno di Julian Totino Tedesco, la mappa di Venice Beach, delle spille, delle toppe, della carte dei tarocchi realizzate da Roberto Ricci, una statuetta di Amy, più diversi contenuti bonus, sotto forma di due pacchetti di armi. Il primo, chiamato pacchetto Armi dorate, include la pistola di Sam B e la mazza con le ceneri di Abuela. Il secondo, chiamato pacchetto armi Pulp, include la fiocina Eye Opener e il martello Homewrecker.