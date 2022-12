I.G.I. Origins: trailer presenta il mondo di gioco

Lo studio di sviluppo AntiMatter Games ha pubblicato un teaser trailer di I.G.I. Origins, il suo nuovo sparatutto tattico stealth single player, per mostrare brevemente alcuni dei luoghi che comporranno il mondo di gioco.

Il video nasce come risposta all'ottima accoglienza ricevuta dal primo filmato di gameplay, tanto da partire con alcune citazioni delle reazioni dei giocatori. Quindi si passa al gioco vero e proprio, di cui si intuisce immediatamente la natura stealth. In alcune sequenze possiamo vedere il personaggio principale arrivare alle spalle dei nemici prima di ucciderli. Non mancano anche armi e altri arnesi che potranno essere utilizzati durante l'avventura.

I.G.I. Origins è ambientato durante la Guerra Fredda. Si tratta del prequel di Project I.G.I., titolo risalente al 2000 per chi lo ricorda. Michael King, il protagonista, è un ex-SAS che ora affronta missioni sotto copertura con il nome in codice Regent, per fermare l'ennesima minaccia nucleare.

Sostanzialmente gli sviluppatori sembrano aver voluto mantenere l'impostazione dell'originale, riprendendone gli elementi cardine, ma adattandoli a un contesto più moderno.

Se vi interessa, il gioco ha anche la sua pagina su Steam.