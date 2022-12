Lo Spider-Man di PlayStation Studios avvistato nel trailer di Across the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse si è mostrato ieri in un nuovo trailer di presentazione e, proprio all'interno di questo, sembra faccia capolino anche lo Spider-Man di Insomniac, ovvero quello presente nella serie di videogiochi PlayStation Studios.

Come fatto notare da Eurogamer.net e altre fonti, a un certo punto del nuovo trailer di presentazione di Spider-Man: Across the Spider-Verse è possibile vedere lo Spider-Man tipico di Insomniac, proveniente da Marvel's Spider-Man con il costume caratterizzato dal ragno bianco, facendo pensare che anche questa interpretazione del personaggio sia visibile all'interno del film d'animazione.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, la scena in cui compare il protagonista dei videogiochi Insomniac

In effetti, trattandosi di una storia incentrata sulle varie dimensioni parallele, è possibile che anche questa versione del super-eroe possa avere una parte nel film.

Non è peraltro la prima volta che lo Spider-Man di Insomniac, che nei giochi ha la voce di Yuri Lowenthal (in inglese) compare su altri prodotti a tema su media diversi, considerando che è stato presente anche in una versione a fumetto dell'evento speciale Marvel's Spider-Geddon.

Era già emersa la voce di corridoio di una possibile comparsa dello Spider-Man videoludico di Insomniac all'interno di Spider-Man: Across the Spider-Verse e sembra che la questione sia dunque confermata, anche se resta da capire quale sia il reale ruolo del personaggio in questione nella storia.

Nel frattempo, rimaniamo in attesa di eventuali informazioni su Marvel's Spider-Man 2, che secondo una delle autrici dovrebbe uscire nel 2023.