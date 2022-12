Mega Man Battle Network Legacy Collection: data di uscita svelata con un trailer

Capcom ha annunciato che Mega Man Battle Network Legacy Collection, una raccolta completa dei 10 giochi di Mega Man Battle Network che arriverà su PS4 (e PS5 tramite retrocompatibilità), Nintendo Switch e PC tramite Steam, sarà disponibile dal 14 aprile 2023. La data di uscita è stata condivisa anche tramite un trailer, che potete vedere poco sotto.

Mega Man Battle Network Legacy Collection è stata annunciata all'inizio di quest'anno. Originariamente pubblicato per Game Boy Advance dal 2001 al 2005, Mega Man Battle Network vi mette al comando di MegaMan.EXE, un NetNavi gestito da Lan Hiraki che cerca di sventare i piani dell'organizzazione criminale online WWW.

I giochi sono tutti presentati nel loro formato originale GBA 3:2, ma non mancano alcuni miglioramenti. C'è un filtro opzionale ad alta risoluzione, per esempio, oltre al supporto per il gioco online per le battaglie, gli scambi di chip e altre funzionalità.

La raccolta comprende 10 giochi in quanto Mega Man Battle Network ha proposto più di una versione dei vari capitoli a partire da Mega Man Battle Network 3, un po' come fa da sempre Pokémon. Questa raccolta include quindi le varie versioni dei giochi, ma anche 15 Battle Chips scaricabili, originariamente disponibili solo in occasione di eventi promozionali in Giappone e quindi mai arrivate in Occidente.

La raccolta può essere acquistata sia nella sua interezza che in due volumi. Questi ultimi dividono la serie a metà: il primo volume include Mega Man Battle Network dall'1 al 3, mentre il secondo include Mega Man Battle Network dal 4 al 6.

Qui potete vedere il trailer d'annuncio per PC, PS4 e Switch di Mega Man Battle Network Legacy Collection.