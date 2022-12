Silent Hill: The Short Message classificato per PS5 a Taiwan

Silent Hill: The Short Message è stato nuovamente classificato a Taiwan, stavolta però con l'indicazione della piattaforma, PS5. Come sappiamo, non si tratta di uno dei progetti annunciati ufficialmente da Konami per il ritorno del franchise.

Il noto leaker Dusk Golem ha dichiarato che si tratterebbe di un gioco gratuito che fa da teaser per uno dei titoli già presentati al pubblico, un po' come accaduto in passato con Metal Gear Solid V: Ground Zeroes rispetto all'esperienza di The Phantom Pain.

A ottobre Konami ha annunciato il remake di Silent Hill 2, ma anche la serie TV interattiva Silent Hill: Ascension, il progetto di Annapurna e No Code Silent Hill: Townfall e infine il misterioso Silent Hill f: ben quattro produzioni per il rilancio della serie horror.

Se davvero Silent Hill: The Short Message si rivelerà essere una sorta di teaser giocabile, immaginiamo che le tempistiche per la pubblicazione di questi giochi saranno abbastanza lunghe, e in effetti al momento non ci sono ancora finestre di lancio ufficiali.

Nell'attesa di saperne qualcosa in più, magari date un'occhiata al nostro speciale sul futuro di Silent Hill.