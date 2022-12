Microsoft e Activision, FTC ignora i numeri di Nintendo sul mercato

Nelle sue argomentazioni a supporto del blocco dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, a quanto pare la FTC sta ignorando i numeri di Nintendo sul mercato, come se la casa giapponese non fosse uno dei top player dell'industria videoludica.

Il ragionamento che la Federal Trade Commission sta portando avanti è che Nintendo Switch sia una console di ottava generazione, a differenza di PS5 e Xbox Series X|S, e che per questo non vada considerata nell'analisi delle quote di mercato che, secondo la commissione, sarebbero da spartire unicamente fra Sony e Microsoft.

Si tratta chiaramente di un modo per togliere Nintendo dall'equazione e immaginare un "segmento competitivo ad alte prestazioni" in cui ci siano solo queste due grandi aziende, attualmente in conflitto per quanto concerne l'acquisizione di Activision Blizzard e, in particolare, l'eventuale disponibilità in esclusiva del franchise di Call of Duty.

Una tesi del genere torna utile a FTC per escludere le recenti aperture fatte da Microsoft nei confronti proprio di Nintendo, ad esempio con la proposta di portare Call of Duty sulle loro console per dieci anni, ignorando in questo modo i milioni di utenti che possiedono Switch e che potrebbero trarre vantaggio da tali accordi.

Come sappiamo, FTC porterà Microsoft in tribunale per bloccare l'acquisizione di Activision e dunque queste argomentazioni verranno dibattute di fronte a un giudice, che dovrà esprimersi sulla loro fondatezza e dare ragione a una parte o all'altra.