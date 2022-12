The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, trapela il nuovo Nintendo Switch a tema?

Da un'immagine condivisa su internet sembra trapelare il nuovo modello di Nintendo Switch a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, protagonista del bundle che la compagnia ha intenzione di proporre sul mercato all'uscita del gioco.

Ovviamente non è detto che la foto sia reale e non ritoccata o comunque costruita ad hoc, ma gli elementi presenti non sembrano proprio fuori dal mondo, da quel che possiamo vedere.

Nintendo Switch a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nell'immagine trapelata online

In sostanza, si tratta di un Nintendo Switch OLED caratterizzato da alcuni elementi estetici a tema con il gioco, come abbiamo già visto in precedenza per altri titoli.

In questo caso, il Dock è di colore chiaro con sopra ritratto un simbolo legato alla storia di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, mentre i Joy-Con sembrano essere di colore giallo o dorato, anche questi elaborati con una grafica che richiama il mondo del nuovo Zelda.

Nintendo Switch a tema Zelda: Tears of the Kingdom, altre immagini

In base al materiale pubblicitario, anche la confezione è speciale e mostra la copertina del gioco insieme alla console, come abbiamo visto anche in altri casi.

Quello che emerge da questa foto, tuttavia, è anche un'altra questione: in un certo senso potrebbe smentire l'idea di un Nintendo Switch Pro o comunque un upgrade vero e proprio della console in corrispondenza con l'uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, visto che la compagnia sembra puntare piuttosto sul modello con schermo OLED anche al lancio del nuovo capitolo della serie.

Nel frattempo, dalle classificazioni effettuate sono emerse alcune tematiche di gioco e il fatto che potrebbe avere delle funzionalità online.