The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avrà delle funzionalità online?

In base a quella che sembra essere una sorta di depliant pubblicitario di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, pare che il gioco sia destinato ad avere qualche funzionalità online, considerando che vi si trova un piccolo banner dedicato a Nintendo Switch Online.

La questione è molto vaga e non abbiamo nemmeno conferma del fatto che si tratti effettivamente di materiale ufficiale, ma un utente di Reddit ha pubblicato la foto di questo materiale promozionale, che sembra essere in lingua olandese. Nella foto è visibile una sorta di pagina che pubblicizza The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con l'illustrazione principale e alcuni dettagli riportati in basso.



Proprio in questa zona campeggia, ben visibile, un riquadro rosso riferito a Nintendo Switch Online, il servizio su abbonamento di Nintendo che consente il gioco multiplayer online e l'accesso a varie funzionalità aggiuntive, oltre ai giochi delle console del passato.

Questo potrebbe non avere un collegamento diretto con il gioco ed essere semplicemente un riferimento al servizio online di Nintendo Switch, ma il posizionamento all'interno di una pagina dedicata specificamente a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è sicuramente sospetto. L'idea è che potrebbe trattarsi di un collegamento a qualche funzionalità online del gioco, oppure un riferimento a possibili DLC futuri, la cui esistenza è alquanto probabile.

Ricordiamo, intanto, che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è previsto arrivare il 13 maggio 2023: di recente abbiamo visto che è stato classificato dall'ESRB e che il doppiaggio è in registrazione.