Inazuma Eleven: Victory Road of Heroes, trailer del gameplay su Nintendo Switch

Level-5 ha pubblicato un trailer del gameplay relativo alla versione Nintendo Switch di Inazuma Eleven: Victory Road of Heroes, il nuovo capitolo della serie che farà il proprio debutto nel corso del 2023 non solo sulla console ibrida giapponese ma anche su PlayStation e mobile.

Dopo l'annuncio del nuovo nome e dei primi dettagli, lo scorso luglio, il team di sviluppo giapponese ha pensato fosse il caso di mostrare il gioco in azione su Switch, con un particolare focus sui controlli touch, che promettono di consegnarci un'esperienza particolarmente immediata.

In pratica la gestione della partita e dei giocatori avviene in maniera molto simile a quanto descritto nella recensione di eFootball 2022 Mobile, con la possibilità di usare le dita sul touch screen di Nintendo Switch per disegnare traiettorie e innescare tiri e passaggi, ma non solo.

La console può infatti essere utilizzata sia in orizzontale che in verticale, cosa che sembra confermare la matrice mobile dell'impianto, mentre i pulsanti dell'interfaccia consentono di attivare le immancabili manovre speciali, anche in questo caso davvero efficaci e spettacolari.

Level-5 ha dichiarato che il prossimo aggiornamento riguardante Inazuma Eleven: Victory Road of Heroes arriverà a febbraio e sarà focalizzato sulla storia, sul gameplay al di fuori delle partite e su altri dettagli del gioco.

Lo studio ha infine rivelato che sono in cantiere altri giochi della serie Inazuma Eleven, pur senza fornire altre informazioni al riguardo.