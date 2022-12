Horizon Forbidden West: nemmeno un GOTY award per il gioco Guerrilla, per il momento

Siamo ormai alla fine del 2022 e inizia ad essere il momento di un riepilogo sui premi Game of the Year assegnati nel corso di questi ultimi mesi dell'anno, ma quello che emerge in maniera piuttosto sorprendente è il fatto che Horizon Forbidden West non abbia ancora ricevuto alcun premio come GOTY, risultando al momento a quota zero.

Come risulta visibile anche dal thread contenitore dei vari riconoscimenti dell'anno da parte di numerosi siti e riviste, tenuto aggiornato su ResetEra, sugli attuali 187 premi assegnati nessuno è andato a Horizon Forbidden West.



Nonostante questo sia stato un anno particolarmente ricco di grandi giochi e il grosso dei premi come Gioco dell'Anno sia andato ovviamente a Elden Ring e God of War Ragnarok, l'esclusione totale di Horizon Forbidden West resta piuttosto sorprendente, se si pensa che il capitolo precedente, Horizon Zero Dawn, riuscì comunque a racimolare ben 69 premi GOTY nonostante la concorrenza diretta di The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che ne conquistò 264).

Al momento, è Elden Ring che domina la classifica dei premi GOTY ricevuti con 145, seguito da God of War Ragnarok a grande distanza con 26 premi. Da notare, tuttavia, che ci sono anche alcuni outsider premiati: Immortality ha ricevuto 4 premi GOTY, Pentiment ne ha ottenuti 3, Cizien Sleeper ha ottenuto 2 GOTY mentre sono diversi i giochi che ne hanno ricevuto almeno uno tra A Plague Tale: Requiem, Call of Duty: Modern Warfare 2 e scelte più insospettabili come Cult of the Lamb, Just Dance 2023, PowerWash Simulator e Vampire Survivors, per citarne alcuni.

In tutto questo, Horizon Forbidden West al momento resta a secco di premi Gioco dell'Anno 2022, ma è anche vero che c'è ancora tempo, visto che le premiazioni da parte delle varie testate sono destinate a proseguire tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023.