Elden Ring fa a pezzi God of War Ragnarok: il numero dei GOTY è molto più alto

Il 2022 è veramente agli sgoccioli e un po' tutti hanno detto la propria riguardo ai Giochi dell'anno, ovvero i migliori titoli pubblicati durante gli ultimi 12 mesi. Tra i nomi più in vista troviamo Elden Ring e God of War Ragnarok, che in un certo senso hanno aperto e chiuso l'anno. Chi dei due ha però vinto più GOTY? Secondo le informazioni raccolta dall'utente ResetEra BrickArts295, il gioco di FromSoftware ha battuto quello di Santa Monica Studio.

I dati parlano chiaro: Elden Ring ha accumulato 119 GOTY, somma di 110 ottenuti dalle testate giornalistiche e 9 tramite le votazioni dei lettori. God of War Ragnarok può invece vantare solo 23 GOTY, con 21 premiazioni dalla stampa e 2 dai lettori. Anche se dovessimo aggiungere altre premiazioni in arrivo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, pare proprio impossibile che Kratos possa battere il/la Senzaluce.

Elden Ring ha vinto il GOTY anche ai The Game Awards 2022, una delle premiazioni più rumorose dell'industria.

Si tratta di una vittoria forse scontata per molti, anche solo per il fatto che God of War Ragnarok non è in grado di sorprendere tanto quanto aveva fatto il capitolo del 2018, che era una sorta di reboot. Elden Ring, al contrario, ha rinnovato la formula dei souls con una struttura open world e con una magnitudine contenutistica non da poco (e ovviamente tanta qualità, ma questo è vero anche per l'opera di Santa Monica Studio).

Stampa e pubblico hanno quindi parlato, Elden Ring è il miglior gioco del 2022. La pensate così anche voi, oppure vi sono altri giochi che meritano di più il premio?