Ghost of a Tale 2 annunciato da SeithCG, userà l'Unreal Engine 5

Ghost of a Tale 2 è stato annunciato dallo sviluppatore della serie, SeithCG, pur in maniera non convenzionale, attraverso un semplice post su Twitter in cui l'autore rivela che il gioco verrà mosso dall'Unreal Engine 5.

Sapevamo che SeithCG aveva un nuovo gioco in sviluppo su Unreal Engine 5, e a quanto pare si tratta proprio del secondo capitolo della sua avventura medievale a base di roditori antropomorfi, che ha fatto il proprio esordio nel 2018 su PC per poi approdare anche su PlayStation e Xbox.

"Avete visto questo topo?", si legge nel post dello sviluppatore, che si è limitato a queste parole seguite dagli hashtag #GhostOfATale2 e #UnrealEngine5, senza dunque fornire ulteriori dettagli né eventuali finestre di lancio o piattaforme supportate.

Nel rispondere ai suoi follower, Seith tuttavia qualcosa l'ha detta: ha abbandonato Unity, il motore utilizzato per l'originale Ghost of a Tale, da circa otto mesi e ha dovuto reimparare e rifare praticamente tutto, ma si è detto decisamente contento del risultato, al di là di qualche mancanza in termini di documentazione e community.

A questo punto restiamo in attesa di un annuncio propriamente detto, che possa magari darci un'idea di quando Ghost of a Tale 2 sarà pronto per fare il proprio debutto.