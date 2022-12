S.T.A.L.K.E.R. 2, un video mostra gli sviluppatori durante un bombardamento russo

Gli sviluppatori di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl hanno pubblicato un video per mostrare ancora una volta il loro attuale contesto lavorativo: si vedono i membri del team in un rifugio durante un bombardamento, mentre uno di loro suona un'arpa per coprire il rumore delle sirene.

Non è la prima volta che i ragazzi di GSC Game World documentano la situazione in Ucraina per chi cerca di lavorare nonostante l'invasione militare russa, che va avanti ormai da quasi un anno: oltre a disagi concreti come la mancanza di corrente elettrica e il destino incerto di parenti e amici nelle zone devastate, ci sono anche momenti come questo.

Purtroppo lo studio ha dovuto dire addio solo pochi giorni fa a uno dei suoi componenti, Vladimir "Fresh" Yezhov, arruolatosi nell'esercito e morto per difendere l'Ucraina nei pressi di Bakhmut, all'età di appena 38 anni.

Alla luce di queste immagini, è chiaro ed evidente che lo sviluppo di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl subirà inevitabili ritardi, ma la speranza è che il conflitto cessi al più presto e gli autori del gioco possano continuare a dedicarsi al proprio lavoro, completando la realizzazione di un titolo parecchio atteso dagli appassionati.