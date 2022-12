Sea of Thieves, alla scoperta dell'ottava stagione per passare un Natale ai Caraibi

Dopo essere diventato un pirata leggendario e dopo aver passato un altro centinaia di ore a sfoggiare abiti e navi di un certo spessore, ero arrivato al punto che il solo pensiero di ricaricare Sea of Thieves per l'ottava stagione mi annoiava. Negli ultimi giorni è successo però un miracolo: con quattro anni di ritardo e complice il GamePass, i miei amici più stretti hanno finalmente scoperto le meraviglie di questo gioco offrendomi su un piatto d'argento una scusa per superare quella che era diventata una vera e propria sindrome di rigetto. E così eccomi qua, con un altra dozzina e passa di ore tra le onde di un titolo che continua a crescere e a migliorare, rimanendo in fondo sempre lo stesso progetto forse un po' stortignaccolo, ma comunque unico nel suo genere.

Vomitando in riva al mare

Sea of Thieves: nuove maledizioni, nuovi set, nuovi soprannomi e soprattutto nuove avventure!

Tra vomitate in riva al mare, rocambolesche esplosioni a catena, battute puerili a ripetizione e parolacce in tutte le lingue, grazie a Sea of Thieves quello in corso si è rivelato essere un Natale ai Caraibi di prim'ordine, volutamente assonante al classico cinepanettone di Neri Parenti che da quelle parti girò lo scoreggiante Vacanze ai Caraibi del 2015, con l'immancabile Christian De Sica. Ci siamo divertiti? Un mondo. Ma prima di ogni altra cosa siamo stati insieme, abbiamo suonato davanti ai migliori tramonti, chiacchierato in attesa che gli altri caricassero i cannoni di fuochi d'artificio, pescato beatamente su uno sgangherato molo delle Wilds in quell'ora che separa lo "sto staccando, ciao a tutti" dall'ultimo pesce venduto. Questo perché prima di essere un bel gioco, Sea of Thieves continua ad essere un bel posto in cui ritrovarsi, il pub più vicino a casa, un luogo dove vivere mille avventure.

Figuratevi cosa vuol dire, dopo tante ore, farlo insieme al gruppo storico, quello con il quale andavamo a seminare caos per la città. Per molti di voi sarà la prassi, per me e per noi è stata una cosa nuova. Ma di novità ne ho trovate anche nel gioco vero e proprio che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, ha deciso di affrontare le festività ponendo l'accento sul PVP che ora può avvenire in modo organico come sempre, oppure attraverso una clessidra magica posizionata all'interno di ogni nave. In pratica, Rare è riuscita a inserire nel gioco vero e proprio quella che prima era un'entità a parte chiama modalità arena, e lo ha fatto in un modo a dir poco superbo. Girando la clessidra potremo scegliere quali delle due fazioni rappresentare (Custodi della Fortuna o Servitori della Fiamma?), mentre attivandola daremo inizio a un matchmaking praticamente invisibile e alquanto spettacolare: come invasori la nostra nave si immergerà nell'oceano per tornare in superficie, come solitamente fanno gli equipaggia scheletrici, nei pressi della ciurma invasa.

Il sistema spesso crea anche un momento di tensione perché i due equipaggi sanno cosa sta accadendo, ma non riescono ancora a localizzarsi a vicenda; altre volte invece lo scontro inizierà subito, con le due navi a portata dei rispettivi cannoni. Tranquilli, non si può essere invasi senza farne richiesta esplicita alla clessidra. Non sottovalutate però questa opzione perché può portare a ricompense molto speciali, incluse nuove zone esplorabili e altre divertenti amenità per caratterizzare personaggio e nave.