PlayStation, un emozionante video ripercorre gli eventi del 2022

PlayStation Italia ha pubblicato sui social un emozionante video che ripercorre gli eventi del 2022 più significativi per i possessori di PS5 e PS4, presentato nella forma di un filmato analogico: una videocassetta che viene riavvolta per riguardare determinate sequenze.

"Con Aloy abbiamo viaggiato e celebrato le donne che hanno fatto la storia", recita il testo mentre scorrono le immagini di Horizon Forbidden West e della statua di Aloy installata a Firenze per celebrare il lancio dell'importante esclusiva PlayStation.

"Con Stray abbiamo svelato i misteri di una città e trovato un nuovo amico", presegue il testo, per poi passare a God of War Ragnarok: "Ci siamo uniti al viaggio di Kratos e Atreus ed esplorato i nove regni."

"Non c'è un mondo che non abbiamo visitato o una sfida che non abbiamo affrontato, insieme. E dopo lunghi viaggi, siamo tornati a casa: siamo stati in compagnia e abbiamo festeggiato il Natale con la nonna.

"Abbiamo platinato il 2022", conclude il video, "ora siamo pronti per il new game." Un modo molto carino per chiudere l'anno e cominciarne un nuovo, non trovate?