PlayStation Store, nello spot natalizio della Gift Card c'è Mara Maionchi

Sony ha pubblicato un buffo spot natalizio dedicato al PlayStation Store e in particolare alla Gift Card, scegliendo per l'occasione un volto piuttosto noto della televisione italiana: Mara Maionchi, produttrice discografica ed ex giudice di X Factor.

Intitolato non a caso "Il regalo della nonna", il video riprende in maniera furba una situazione che in ambito familiare si ripete ciclicamente, con la sorpresa della nonna interpretata dalla Maionchi che rivela di sapere tutto su PlayStation mentre tende a suo nipote una carta prepagata da 100 euro.

"Lo sai che a novembre è uscito il nuovo God of War?", chiede l'ex presentatrice di X Factor alla figlia, per poi spiegarle che su PlayStation Plus Extra e Premium sono disponibili centinaia di titoli. Quante cose sa questa nonna, eh?

"Mostrale questo video, forse non riceverai la solita sciarpa", recita la descrizione dello spot, chiarendo ancor di più il messaggio. Questo Natale assisteremo a un boom delle vendite di Gift Card del PS Store ad opera di anziane signore?