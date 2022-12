Offerte Amazon: The Callisto Protocol D1 Edition per PS4 e PS5 in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per The Callisto Protocol in versione PlayStation. Il gioco propone uno sconto di circa 10€ sia su PS4 che su PS5. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato per The Callisto Protocol è di 61€ e 70.99€, rispettivamente in versione PS4 e PS5. Il prodotto è ora al prezzo minimo storico per la piattaforma. La restituzione è possibile fino al 31 gennaio 2023.

La versione del gioco ora disponibile in offerta è la Day 1 Edition include il gioco completo The Callisto Protocol, la skin per personaggio e armi "Retro Prisoner" e il pacchetto "Contraband" in esclusiva per PlayStation. The Callisto Protocol è ambientato nell'anno 2320 sulla luna morta di Giove, Callisto, e mette il giocatore nei panni di Jacob Lee, un detenuto della prigione di Black Iron.

The Callisto Protocol

