God of War Ragnarok, photo mode disponibile con un aggiornamento

Il photo mode è finalmente disponibile in God of War Ragnarok, tramite un aggiornamento che introduce una funzionalità parecchio attesa dai possessori del gioco, che non vedevano l'ora di poter scattare delle fantastiche foto dell'ultima avventura di Kratos e Atreus.

"Da quando è uscita la modalità foto di God of War, siamo rimasti strabiliati dal talento e dalla passione della comunità di fotografi di videogiochi che si sono radunati attorno a questo gioco", ha scritto la senior community manager Grace Orlady.

"Dai momenti di relax con Kratos e Atreus alle immagini degli eleganti e brutali combattimenti con ghiaccio e sangue che volano da ogni parte, i molti fotografi che scattano foto in God of War sono stati una costante fonte di ispirazione per il nostro team."

Il photo mode può essere attivato in qualsiasi momento e consente di nascondere i personaggi e modificare le loro espressioni facciali, nonché regolare impostazioni come la profondità di campo, la lunghezza focale, la rotazione della visuale, l'apertura del diaframma e la distanza della messa a fuoco.

Sono inoltre presenti opzioni per cambiare i valori di esposizione, vividezza e saturazione, aggiungere la grana pellicola e la vignettatura: tutti elementi in grado di aggiungere vivacità e carattere ai nostri scatti.