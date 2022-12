Neon White in arrivo su Xbox Game Pass, secondo un leaker

Secondo il noto leaker Nick "Shpeshal Nick" Baker, l'ottimo Neon White sarebbe in arrivo anche su Xbox Series X|S e Xbox One, direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass al lancio sulle console Microsoft, ma al momento non c'è conferma ufficiale dell'informazione in questione.

Nei giorni scorsi abbiamo saputo la data d'uscita di Neon White su PS5 e PS4, fissata per il 13 dicembre 2022, ma non ci sono informazioni sul suo arrivo anche su Xbox, che a questo punto resta l'unica piattaforma esclusa dal gioco di Annapurna e Ben Esposito, visto che in precedenza era già arrivato su PC e Nintendo Switch al lancio. Un approdo direttamente su Xbox Game Pass è probabile, considerando che il titolo si presterebbe al trattamento del servizio su abbonamento Microsoft, ma attendiamo informazioni.



È capitato spesso, in precedenza, che i giochi indie siano arrivati direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass e il fatto che questo giunga anche con un certo ritardo rispetto alle altre piattaforme potrebbe rappresentare un elemento di probabilità ulteriore per il lancio diretto all'interno del servizio su abbonamento.

Si tratterebbe, peraltro, di un'aggiunta di rilievo a Xbox Game Pass, considerando che Neon White rappresenta uno dei giochi indie di maggiore interesse usciti nel corso del 2022 e arricchirebbe in maniera sostanziale l'offerta, nonostante siano veramente tanti i giochi presenti nel Game Pass, anche considerando i nuovi arrivi della prima metà di dicembre 2022.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Neon White, un titolo che si presenta come un misto tra action e puzzle game in prima persona, con una storia molto particolare.