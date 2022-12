Xbox Game Pass: i giochi della prima metà di dicembre 2022 annunciati ufficialmente

A sorpresa, Microsoft oggi ha annunciato la line-up dei nuovi giochi per Xbox Series X|S, Xbox One e PC che andranno ad arricchire il catalogo di PC e Xbox Game Pass nella prima metà di dicembre 2022 per tutti gli abbonati al servizio. In totale sono 11 i titoli in arrivo, tra cui High on Life e LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, quest'ultimo annunciato giusto pochi minuti fa.

Vediamo dunque i giochi che saranno disponibili su Xbox Games Pass nella prima metà di dicembre 2022:

Eastward - Cloud, console e PC - 1 dicembre

The Walking Dead: The Final Season - Cloud, console e PC - 1 dicembre

Totally Reliable Delivery Service - 1 dicembre

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker - Cloud, console e PC - 6 dicembre

Hello Neighbor 2 - Cloud, console e PC - 6 dicembre

Chained Echoes - Cloud, console e PC - 8 dicembre

Metal: Hellsinger - Xbox One - 8 dicembre

High on Life - Cloud, console e PC - 13 dicembre

Potion Craft - Console e PC - 13 dicembre

Hot Wheels Unleashed - Game of the Year Edition - Cloud, console e PC - 15 dicembre

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan - Cloud, console e PC - 15 dicembre

