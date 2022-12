Xbox Game Pass, in arrivo LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, è ufficiale

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker a breve si unirà al catalogo di PC e Xbox Game Pass, confermando le teorie in rete. L'annuncio arriva dal sito ufficiale Xbox, dove Microsoft ha svelato che il titolo di TT Games sarà disponibile per tutti gli abbonati al servizio a partire da martedì 6 dicembre 2022.

Aggiornamento: a sorpresa Microsoft ha anche annunciato l'elenco completo dei giochi in arrivo su PC e Xbox Game Pass nella prima metà di dicembre 2022.

Come accennato in apertura, in molti si aspettavano l'ingresso del gioco nel catalogo del Game Pass, grazie all'indizio lanciato ieri sera dall'account Twitter ufficiale del servizio, un piccolo teaser con tre parole di cui era possibile vedere solo tre lettere, che una volta risolto dava come risultato "LEGO Star Wars".

In ogni caso ora è arrivata l'ufficialità e siamo certi che si tratta di una notizia che farà felici tutti i fan di Guerre Stellari che non hanno avuto ancora modo di giocare a LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.

Nel titolo TT Games i giocatori potranno rivivere tutti e nove i film di Guerre Stellari, con avventure ricche di divertimento e il classico umorismo dei videogiochi LEGO. Sarà possibile impersonare centinaia di personaggi differenti e guidare numerosi veicoli terrestri e spaziali. Se ne volete sapere di più vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker dunque si unisce agli altri 4 giochi in arrivo su Game Pass già confermati da Microsoft, che includono High on Life, uno dei titoli più attesi per questo mese dai nostri lettori.