Xbox Game Pass, dicembre 2022: 4 giochi già confermati prima dell'annuncio ufficiale

Siamo in attesa dell'annuncio ufficiale sui primi giochi in arrivo a dicembre 2022 nel catalogo di Xbox Game Pass, che potrebbe avvenire domani o, al più tardi, martedì prossimo, ma intanto possiamo già considerare quattro giochi che sono stati già confermati da tempo all'interno della lineup del mese prossimo.

Ovviamente si tratta solo di una piccola parte di quella che sarà la lista completa dei giochi in arrivo nel corso del mese di dicembre 2022, per la quale ci sono da aspettare le comunicazioni ufficiali di Microsoft, che solitamente, arrivano attraverso due diversi annunci relativi ai giochi della prima e della seconda metà del mese.

Tuttavia, intanto possiamo considerare i seguenti giochi come già confermati e previsti per dicembre 2022 in Xbox e PC Game Pass:

Hello Neighbor 2 - 6 dicembre (console e PC)

Chained Echoes - 8 dicembre (console e PC)

Infinite Guitars - 13 december (console)

High On Life - 13 dicembre (console e PC)

Hello Neighbor 2 è il seguito del particolare stealth action con elementi semi-horror, nel quale ci troviamo a interpretare il ruolo del reporter Quentin impegnato nella ricerca di alcune persone scomparse nella città di Raven Brooks.

Questo ovviamente porta all'inquietante casa di Mr. Peterson, che sembra nascondere dei terribili segreti e nella quale si svolge il "nascondino" stealth del gioco.

Chained Echoes è un JRPG di stampo piuttosto classico, che mette in scena un'epica storia all'interno del continente di Valandis, dove una guerra imperversa da molto tempo fra tre regni, finché un gruppo di avventurieri non si decide a cercare di portare la pace nel mondo.

Infinite Guitars è un "Rhythm RPG", come viene definito dagli sviluppatori, ovvero una sorta di RPG con elementi da rhythm game musicale, nel quale dobbiamo combattere contro robot invasori utilizzando una chitarra elettrica. Infine, ma probabilmente il più importante, High on Life è un bizzarro sparatutto in prima persona ad ambientazione fantascientifica ma caratterizzato da uno spiccato tono umoristico.

Sviluppato da Squanch Games, High On Life è una sorta di parodia degli shooter sci-fi che ci vede affrontare nemici e situazioni assolutamente folli con l'uso di armi ancora più assurde.