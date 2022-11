Pokémon Scarlatto e Violetto: l'RNG è "fisso" nell'online, il che rovina gli scontri PvP

Stando alle segnalazioni di vari utenti, in Pokémon Scarlatto e Violetto l'RNG degli scontri online è fisso e non casuale, cosa che i giocatori possono sfruttare a loro vantaggio per ottenere una vittoria praticamente certa, uccidendo così la competizione.

In parole (molto povere) per RNG si intende "Random Number Generators", ovvero numeri generati in maniera casuale. Dato che i videogiochi si basano su calcoli matematici non esiste una vera e proprio casualità, ma piuttosto viene simulata con questo sistema. Partendo da valori fissi e un cosiddetto "seed" viene determinato l'esito di meccaniche legate alla casualità. Ad esempio in Pokémon le mosse hanno un valore di Precisione che va da 30 a 100 (%) che determina quanto spesso vanno a segno. È proprio grazie all'RNG che il gioco determina quando un attacco con meno di 100 di precisione riesce a colpire il bersaglio o meno.

Stando alle scoperte di Anubis e altri giocatori, a quanto pare l'RNG dei match online di Pokémon Scarlatto e Violetto nello Stadio Lotta usa sempre lo stesso identico seed per ogni scontro. Di conseguenza l'esito degli attacchi non è mai casuale ma predeterminato, cosa che i giocatori possono usare a proprio vantaggio. È un po' come giocare a carte, ma ogni volta che mescolate le carte ottenete sempre la stessa identica mano.

Prendiamo come esempio mosse come Purogelo, che sono OHKO (ovvero azzerano immediatamente i PS avversari se vanno a segno) ma di contro sono anche molto imprecise (30% di probabilità). Grazie a questa falla nell'algoritmo di Game Freak un giocatore può sfruttare l'"RNG fisso" per determinare il turno esatto in cui la mossa andrà sempre a segno. Inutile dire che questo potenzialmente rovina del tutto i match online e la scena competitiva di Pokémon Scarlatto e Violetto.

La speranza ovviamente è che Game Freak risolva al più presto questa magagna con un futuro aggiornamento di Pokémon Scarlatto e Violetto, oltre a migliorare le performance dei due titoli, che attualmente lasciano molto a desiderare.