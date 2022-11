Pokémon Scarlatto e Violetto stroncato da Digital Foundry: il peggiore della serie

Pokémon Scarlatto e Violetto è finito sotto la lente d'ingrandimento della classica analisi video di Digital Foundry, dalla quale ne è uscito con le ossa rotte, a giudicare dalle valutazioni date dalla redazione britannica, che di fatto ha stroncato il gioco Game Freak reputandolo il peggiore della serie, almeno per i tempi recenti.

Dopo aver riferito nei giorni scorsi che il gioco mostra una grafica peggiore dei giochi di lancio PS3, Digital Foundry è entrata maggiormente nel dettaglio con la sua disamina tecnica, dalla quale sono emersi diversi problemi.

Nonostante si tratti di una serie che, generalmente, non brilla proprio per la qualità grafica, secondo la rubrica britannica Pokémon Scarlatto e Violetto rappresenta in effetti un passo indietro anche rispetto agli altri capitoli, in particolare rispetto a Leggende Pokémon: Arceus che è il più recente fra gli altri.

"Ci sono così tanti problemi tecnici evidenti che è difficile parlare di tutti", si legge nell'articolo collegato al video, ma le cose di maggiore impatto sono il Visual design molto povero e la bassa qualità degli asset. Pokémon Scarlatto e Violetto sono "piatti ed estremamente basilari come aspetto: gli asset ambientali sono di bassa qualità con geometrie triplo semplici, texture orribili e design semplici. A distanza, gli asset ambientali sono ancora peggio, una volta tolti tutti i dettagli e privati anche delle ombre".

Anche le texture sono "in generale alquanto brutte, sia in termini di artwork che di qualità dell'asset. Disegni 2D in bassa risoluzione sono ovunque, con motivi ripetuti su texture anche di una certa ampiezza. Anche prima di andare a vedere i problemi tecnici, è proprio il lavoro artistico di base che appare brutto e poco curato".

Tra gli altri problemi vengono menzionati inconvenienti nella distanza visiva e nella gestione del livello di dettaglio, con pop-in improvvisi, con il gioco che sembra non tenere in memoria la posizione delle creature una volta comparse, cosa che spesso le fa scomparire all'improvviso non appena escono dal campo visivo. Anche la geometria ambientale e le ombre soffrono di questo problema di pop-in con comparsa ritardata vicina al protagonista.

C'è anche un problema di gestione delle animazioni: quando personaggi e creature cominciano ad essere più distanti, la frequenza di queste cala, con un frame-rate che si abbassa progressivamente all'aumentare della distanza.

Per quanto riguarda la risoluzione, con Nintendo Switch nel Dock questa varia tra 720p e 1080p, rimanendo tipicamente intorno agli 864p durante il gameplay, mentre in modalità portatile scende tra 576p e 720p, rimanendo vicino a 720p. Il frame-rate punta ai 30 fps ma ci sono cali frequenti anche verso i 20 fps. Ci sono alcuni elementi positivi in alcune aree al chiuso, con una buona gestione dell'illuminazione pre-calcolata e un design migliore, ma sono situazioni rare.

Quello che stupisce particolarmente, secondo Digital Foundry, è il netto passo indietro che sembra aver fatto Pokémon Scarlatto e Violetto rispetto al recente Leggende Pokémon: Arceus, che a sua volta non era proprio un mostro di tecnologia ma risulta comunque migliore del nuovo capitolo maggiore.