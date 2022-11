WD Black P40: la recensione dell'SSD portatile da gaming ideale anche per console

Il WD Black P40 è un SSD portatile dalle spiccate caratteristiche gaming: velocità di lettura elevate, dimensioni compatte e un sistema di illuminazione RGB che tanto piace a noi giocatori. Sotto la solida scocca nera con bande in rilievo troviamo un SSD NVMe che supporta USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbps), è venduto di listino a 129,99€ per 500 GB, 182,99€ per 1 TB e 305,99€ per 2 TB, e nei test si è dimostrato un dispositivo ottimo, anche se ovviamente lontano per velocità dagli ultimi NVMe con interfaccia PCI Express. La casa madre dichiara prestazioni in lettura e scrittura sequenziali di 2000 MB/s e, anche se non ci siamo avvicinati neanche lontanamente a questi numeri, il P40 non si è comportato affatto male. Ve ne parliamo in questa nostra recensione del WD Black P40 nella versione da 1 TB.

Caratteristiche tecniche WD Black P40 con la sua confezione di vendita L'SSD WD Black P40, dicevamo, promette caratteristiche tecniche eccellenti per un SSD portatile. Parliamo di 2000 MB/s in lettura sequenziale e in scrittura sequenziale, mentre lettura e scrittura casuale non vengono dichiarate. L'SSD, di tipo NVMe con interfaccia USB Type-C Superspeed USB 10 Gb/s, viene venduto nei tagli da 500 GB, 1 TB e da 2 TB, con luce RGB. Le dimensioni sono molto compatte: 106.98 x 50.82 x 13 mm. Nonostante il design richiami le linee classiche dei dischi Western Digital, sono presenti 2 fasce LED RGB sul fondo che danno un tocco di colore alla scrivania. Il sistema non ha grosse limitazioni di compatibilità: funziona con PlayStation 5 (riproduce e salva i giochi per PS4, archivia i giochi per PS5), Xbox Series X|S (riproduce e salva i giochi per Xbox One, archivia i giochi per Xbox Series X|S); PlayStation 4 Pro o PS4 con software di sistema in versione 4.50 o successive; Xbox One; Windows 11, 10, 8.1; macOS 10.11+. La confezione include un cavo USB-C e un adattatore da USB-A a USB-C, che permette al disco di funzionare subito su qualsiasi dispositivo: è infatti compatibile anche con tutti gli standard USB, incluso USB 2.0, chiaramente con conseguenze sulla velocità di trasferimento dei dati. Scheda tecnica WD Black P40 Tipologia: USB 3.2 2x2 NVMe SSD

Lettura sequenziale massima: 2000 MB/s

Scrittura sequenziale massima: 2000 MB/s

Dimensioni: 106.98 x 50.82 x 13 mm

Garanzia: 5 anni

Prezzo e memoria: 500 GB | 129,99 € 1 TB | 182,99 € 2 TB | 305,99 €



Prestazioni Le dimensioni del case del WD Black P40 non sono troppo superiori a quelle di un SSD M.2 con dissipatore I test su PC (un ASUS ROG Zephyrus S GX531) hanno evidenziato ottime velocità di picco sulla porta USB 3.2 Gen 2 Type-C del portatile. Con CrystalDiskMark siamo costantemente sugli 870 MB/s in velocità di lettura sequenziale e 750 MB/s in velocità di scrittura sequenziale. Le prestazioni su CrystalMark di WD Black P40 Le temperature si mantengono sui 20-30 gradi anche sotto sforzo, mentre la Dashboard Western Digital permette di vedere il suo stato di salute e altre informazioni utili, oltre ad offrire alcuni strumenti e opzioni aggiuntive. Tra queste spicca quella per regolare le luci RGB, con tante possibilità di personalizzazione. La schermata della Dashboard Western Digital che permette di controllare l'illuminazione RGB Su PS5 il disco, connesso alla porta USB-C della console, permette di archiviare i giochi PS5 in pochi minuti, spostandoli rapidamente da un disco all'altro: per trasferire 140 GB dalla memoria della console a quella estesa USB impieghiamo poco più di 7 minuti, mentre il percorso inverso richiede meno di 20 minuti. Dettaglio delle luci RGB del WD Black P40 I giochi PS5 non possono essere avviati da qui, ma per quelli PS4 in retro compatibilità i tempi sono simili a quelli che si ottengono con gli SSD M.2 più veloci: The Last of Us Remastered per PS4 si avvia in 34 secondi e impiega 12 secondi per il caricamento di un file di salvataggio. Davvero niente male. Su PS4 Pro la differenza rispetto all'HHD interno non è abissale: per fare lo stesso esempio, The Last of Us Remastered si avvia in 40 secondi, contro i 47 secondi richiesti dall'HDD interno. I tempi di caricamento rimangono invece sui 15 secondi.