S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl: la remaster fanmade esce a Natale

Il 25 dicembre 2022, ossia a Natale, potremo giocare a una versione rimasterizzata di S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, sparatutto in prima persona di culto, considerato tra i classici del genere. A realizzarla non è stata GSC Game World, la casa di sviluppo del gioco, ma un fan, il modder Andrey0007, che ha dato l'annuncio su ModDB.

Il modder ha spiegato di non aver avuto molto tempo per lavorare sulle texture e di aver avuto qualche problema a causa della complessità del motore di gioco. Quindi la rimasterizzazione uscirà soltanto con un pacco di texture da 16GB, ma con numerosissimi effetti moderni, apparendo molto migliore graficamente dell'originale. In futuro Andrey0007 pensa di chiedere aiuto a chi conosce bene il motore di gioco per realizzare altri pacchi di texture.

Nel frattempo potremo godere comunque dei frutti del suo lavoro, che saranno completamente gratuiti. Pubblicate anche alcune immagini che mostrano l'edizione rimasterizzata di S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl in azione. Vediamone una selezione:

Un'immagine di gioco dell'edizione rimasterizzata di S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

Un'immagine di gioco dell'edizione rimasterizzata di S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

Un'immagine di gioco dell'edizione rimasterizzata di S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl fu pubblicato nell'ormai lontano 2007 su PC. Basato sul romanzo "Picnic sul ciglio della strada" di Arkadi Strugatzki e Boris Strugatzki, nonché sul film Stalker di Andrej Tarkovskij, ebbe due seguiti. Nonostante il successo, la serie fu interotta per anni. Attualmente è in via di ultimazione S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, il cui sviluppo ha purtroppo avuto dei grossi problemi a causa della Guerra in Ucraina. L'uscita è prevista per il 2023 su PC e Xbox Series X e S, ma non è scontato che GSC Game World, che ha sede proprio in Ucraina, riesca a farcela vista la situazione attuale.