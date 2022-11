Unreal Engine 5.1, un video di Epic Games mostra le caratteristiche dell'update

Un nuovo video ufficiale da parte di Epic Games mostra alcune caratteristiche dell'Unreal Engine 5.1, update recentemente presentato per il motore grafico della compagnia, che porta con sé diversi nuovi strumenti utili per gli sviluppatori, oltre ad upgrade tecnici generali.

Si tratta di aggiornamenti rivolti ovviamente agli addetti ai lavori, che non dicono molto a chi non si occupa precisamente dello sviluppo dei videogiochi sul fronte grafico, ma dimostrano come Epic continui ad evolvere il suo motore grafico e come questo stia diventando progressivamente sempre più completo ed efficiente.

D'altra parte, il tasso di adozione da parte dei team di sviluppo, che è ormai altissimo, conferma come Unreal Engine sia ormai la scelta più diffusa in assoluto.

Tra le novità dell'update 5.1 ci sono i Virtual Assets, che consente di scomporre i metadati dagli oggetti grafici, in modo da consentire una sincronizzazione diretta e precisa solo di alcuni elementi richiesti dagli sviluppatori, facendo risparmiare tempo e risorse.

Il nuovo sistema automatizzato di Pipeline State Object (PSO) per DirectX 12 semplifica inoltre il processo di aggiustamento del gioco all'interno del contesto dell'API Microsoft, ed è un'aggiunta di notevole importanza in ambito PC, minimizzando i problemi di stutter nella compilazione degli shader per i giochi in Unreal Engine 5.1.

Ci sono poi alcune novità legate specificamente ai giochi open world, come le Large World Coordinates di World Partition, che consente di creare mondi di gioco enormi senza alcuna perdita di precisione, oltre a miglioramenti nel rendering dell'acqua attraverso HLOD (Hierarchical Level of Detail) e altri sistemi specificamente dedicati a questo elemento.