Animal Crossing: New Horizons accoglie Strange World con un'isola per il nuovo film Disney

Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch celebra l'arrivo di Strange World: Un Mondo Misterioso, il nuovo film Disney, con l'apertura di un'isola a tema, che contiene all'interno varie caratteristiche che richiamano la pellicola d'animazione.

In concomitanza con il lancio dell'originale avventura d'azione di Walt Disney Animation Studios, Strange World - Un Mondo Misterioso, una delle più grandi community di fan italiani, Animal Crossing Life, ha realizzato la speciale Isola in-game di Avalonia, ispirata all'atteso lungometraggio d'animazione diretto da Don Hall che arriva oggi, 23 novembre 2022, nelle sale italiane.

L'isola creata dalla community replica le ambientazioni della storia del film in cui una leggendaria famiglia di esploratori, i Clade, si ritrova in un inaspettato viaggio in una terra sconosciuta e pericolosa.

Avalonia, un'immagine dell'isola dedicata a Strange World in Animal Crossing

Lo speciale spazio virtuale è ricco di easter egg ed elementi interattivi: a partire dal punto panoramico, utile per scrutare l'orizzonte e osservare il pando, la rivoluzionaria pianta che fornisce energia alla comunità di Avalonia, per continuare poi con l'accampamento, uno spazio pensato per riposarsi e per una messa a punto dei futuristici veicoli ispirati a quelli presenti in Strange World - Un Mondo Misterioso.

I giocatori che visiteranno l'Isola potranno inoltre conoscervi alcuni dei protagonisti dell'avventura, come Ethan e Splat, e potranno portare sulla propria Isola dei souvenir, a cominciare dagli elementi decorativi ispirati al film. La speciale Isola in-game Avalonia è esplorabile su Animal Crossing: New Horizons con il codice sogno DA-7049-8519-2666, mentre tutte le decorazioni ispirate a Strange World - Un Mondo Misterioso sono reperibili grazie al codice stilista MA-4079-7319-1238.