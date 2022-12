Neon White arriva su PS5 e PS4: data d'uscita annunciata

Neon White, l'ottimo e frenetico gioco d'azione in prima persona di Annapurna e Ben Esposito, sta per arrivare anche su PS5 e PS4, dopo il lancio avvenuto su PC e Nintendo Switch, con data d'uscita sulle piattaforme Sony fissata per il 13 dicembre 2022.

Si tratta di un particolare action con elementi puzzle in prima persona, nel quale il protagonista è chiamato a sterminare i demoni che hanno varcato le immacolate porte del Paradiso.

È un mix unico nel suo genere di sparatutto in prima persona, gioco di piattaforme e rompicapo, il tutto condito da un sistema di social link grazie al quale si potranno conoscere i nostri defunti compagni assassini.

I livelli sono ambientati in strutture sospese e ricchi di sistemi di passaggio da un punto all'altro, ostacoli e nemici, tutto all'insegna della velocità estrema e dello stile nel concludere i percorsi. Una meccanica peculiare del gioco è l'utilizzo delle Soul Card, delle carte che garantiscono abilità e poteri speciali da utilizzare in maniera sequenziale e strategica per poter arrivare in fondo alle varie sfide.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla recensione di Neon White, nella quale peraltro abbiamo valutato molto bene questa nuova produzione di Annapurna, con un sonoro 9. "Neon White è un gioco divertente, immediato, ma impegnativo e con un design perfetto", ha scritto al riguardo Nicola Armondi. "La trama è piacevole e balla tra il comico e il drammatico, risultando sempre interessante. Si rivolge soprattutto a chi ama andare in cerca del record in ogni livello e invoglia a rigiocare ancora e ancora; per tutti gli altri, ci sono comunque un po' di attività aggiuntive che permettono di scoprire di più sulla trama e sbloccare livelli extra".

Il gioco è dunque in arrivo anche su PS4 e PS5 il 13 dicembre, in attesa di notizie sull'eventuale approdo anche su Xbox.