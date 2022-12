Summer Game Fest 2023 annunciata: una data per l'evento estivo, questa volta dal vivo

La Summer Game Fest 2023 si terrà, com'era facilmente prevedibile: la nuova edizione dell'evento estivo è stata annunciata e questa volta si tratterà di uno show dal vivo, con data fissata per l'8 giugno 2023.

Rispetto agli anni passati, in cui la Summer Game Fest era un contenitore di altre presentazioni tutte in streaming e digitali, in questo caso si tratta di uno show live, davanti a un pubblico, almeno per quanto riguarda l'evento di apertura. Questo si terrà l'8 giugno 2023 e verrà trasmesso in diretta su varie piattaforme fra YouTube e Twitch, ma ovviamente lo seguiremo e trasmetteremo live anche noi su Multiplayer.it.

I biglietti per far parte del pubblico verranno messi in vendita già a partire dall'inizio del 2023, con date che verranno precisamente ulteriormente nel prossimo periodo, mentre la location scelta è lo YouTube Theater di Hollywood Park a Inglewood, in California. Possiamo ovviamente aspettarci la solita carrellata di presentazioni, annunci, trailer e "world premiere" assortite, come da tradizione.

"Lungo il corso degli ultimi tre anni, la Summer Game Fest ha coltivato una community incredibile in tutto il mondo, nonostante si trattasse di un evento solo digitale", ha riferito Geoff Keighley, curatore e conduttore della Summer Game Fest. "Siamo emozionati di poter invitare infine migliaia di fan per provare in diretta l'esperienza della Summer Game Fest dal vivo per la prima volta nel 2023".

"Per mantenere le tradizioni, avremo tonnellate di annunci esaltanti da parte di vari sviluppatori che portano avanti l'industria videoludica, e ancora una volta faremo spazio anche ad altri eventi, demo e sorprese all'interno di eventi digitali da parte di altri publisher, con altre sorprese che verranno annunciate nei prossimi mesi".

Sembra dunque trattarsi di un evento misto, con una prima serata di presentazione dal vivo e poi con il solito contenitore di altri eventi digitali sparsi nel corso dell'estate, ma attendiamo ulteriori informazioni. Dettagli sui contenuti e le attività collegate sono infatti previsti dall'inizio del 2023. La Summer Game Fest 2022 aveva fatto registrare ottimi numeri, cosa che fa pensare a un ulteriore ingrandimento dell'evento per il prossimo anno.