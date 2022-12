Amnesia: The Bunker annunciato per PC, Xbox Series X e S, Xbox One e PS4, sarà subito sul Game Pass

Frictional Games ha annunciato Amnesia: The Bunker, il suo nuovo sandbox semi open world horror, nuovo capitolo della sua serie più celebre. Uscirà su PC, PS4, Xbox Series X e S e Xbox One e sarà disponibile da subito sul Game Pass a marzo 2023, come leggibile nel trailer ufficiale di presentazione, che mostra subito del gameplay:

Stando agli sviluppatori, Amnesia: The Bunker darà al giocatore molta libertà di influenzare il gameplay, scegliendo il loro stile di gioco nell'esplorazione. Non ci saranno che pochissimi eventi scriptati, con l'obiettivo dichiarato che è quello di generare una tensione costante nel giocatore.

A differenza dei capitoli precedenti, Amnesia: The Bunker tenterà di essere un survival horror di nuovo tipo, con gameplay emergente ed elementi sandbox. I giocatori avranno il pieno controllo delle loro scelte, mentre esplorano un bunker della Prima Guerra Mondiale armati di un revolver di una torcia a dinamo, nei panni di un soldato francese preda dell'amnesia e di creature dalla natura sconosciuta.

Ogni obiettivo, puzzle e ostacolo sarà affrontabile in vari modi. Il giocatore sarà incoraggiato a esplorare e a sperimentare, usando l'ingegno e gli strumenti a sua disposizione per affrontare l'orrore. "Ogni decisione cambierà il risultato della risposta del gioco come conseguenza delle scelte fatte." In questo modo Frictional mira ad avere un gameplay più vario e profondo, mantenendo costante il senso di oppressione.

Staremo a vedere se il nuovo Amnesia sarà un capolavoro a livello di SOMA o Amnesia: The Dark Descent, capace di rinnovare il genere che ha praticamente canonizzato.