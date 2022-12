Monster Hunter Rise su Xbox Game Pass, la data d'uscita trapela da Xbox Germania

Monster Hunter Rise pare sia confermato su Xbox Game Pass e PC Game Pass, con la data d'uscita ufficiale che è trapelata, probabilmente in anticipo sui tempi previsti, attraverso l'account Twitter ufficiale di Xbox Germania: sarà disponibile nel catalogo dell'abbonamento per console e PC dal 20 gennaio 2023.

Non ci sono molte spiegazioni al riguardo ma la voce di corridoio sul possibile arrivo di Monster Hunter Rise su Xbox Game Pass era già emersa nei giorni scorsi, dunque questa possiamo prenderla come una conferma, nonostante non si tratti di una comunicazione ufficiale.



Nel caso in cui il tweet dovesse essere rimosso, cosa piuttosto probabile, potete vederlo nello screenshot qui sotto.

Monster Hunter Rise su Xbox Game Pass, lo screenshot del Tweet di Xbox DACH

Il 20 gennaio 2023, Monster Hunter Rise arriverà dunque anche su piattaforma Xbox e lo farà direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass, oltre che su PC Game Pass.

Si tratta di una notizia piuttosto inaspettata, considerando che il gioco era considerato finora un'esclusiva console Nintendo Switch, ma il fatto che fosse successivamente uscito anche su PC faceva ben sperare per un allargamento ulteriore del pubblico potenziale.

A questo punto rimaniamo in attesa di eventuali informazioni più dettagliate sulla questione e anche sull'arrivo per piattaforme Sony, considerando che l'apertura alle altre console potrebbe facilmente comprendere anche PS5 e PS4. L'idea è che l'annuncio da parte di Xbox DACH sia in anticipo sui tempi, forse destinato ad arrivare nei prossimi giorni e magari nel corso dei The Game Awards 2022 che si terranno la settimana prossima.

Continuiamo a non considerarla una comunicazione ufficiale ma possiamo pensare che le informazioni contenuti nel tweet rimosso fossero veritiere e che Monster Hunter Rise sia dunque destinato a far parte del catalogo di Xbox Game Pass e PC Game Pass nelle introduzioni di gennaio 2023. Nel frattempo, il gioco si è aggiornato con la versione Monster Hunter Rise: Sunbreak.