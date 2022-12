Lost Ark: nuovi dettagli del crossover con The Witcher

Amazon Games e Smilegate RPG hanno annunciato una collaborazione ufficiale con CD Projekt Red per portare Geralt di Rivia e altri personaggi del mondo di The Witcher in quello di Lost Ark. Si tratterà di un evento crossover a tempo che si svolgerà a gennaio 2023 in Europa, America del Nord, America del Sud e Australia. I giocatori della Corea del Sud lo stanno già provando (da loro Lost Ark è avanti nei contenuti).

I personaggi del mondo di The Witcher che faranno parte del crossover sono: Geralt di Rivia, Yennefer di Vengerberg, Triss Merigold di Maribor, Dandelion (o Ranuncolo) e Cirilla Fiona Elen Riannon, meglio conosciuta come Ciri. La collaborazione include il doppiaggio degli attori originali, per una nuova storia ambientata in un nuovo mondo.

Solo per questo evento diventerà infatti accessibile una nuova isola, White Wolf's Haven, dove dei festeggiamenti vengono interrotti da un misterioso vortice. Indagando sull'accaduto, i giocatori incontreranno un visitatore proveniente da un'altra dimensione: Geralt di Rivia, da cui partirà una quest che condurrà i giocatori a scoprire i segreti del misterioso vortice e incontrare altri visitatori, con cui dovranno collaborare per risolvere un mistero che si estende nel tempo e nello spazio.

L'evento è collegato anche all'acquisizione di oggetti speciali a tema The Witcher, con dei nuovi cosmetici che saranno disponibili nel negozio, oltre a tanti altri oggetti ottenibili partecipando.