Path of Exile diventa roguelike con The Forbidden Sanctum

La community di appassionati di Path of Exile è in continua crescita, soprattutto in vista dell'attesissimo Path of Exile 2. Le espansioni che ci separano dal secondo capitolo, però, non sono del semplice riempitivi, ma aggiunte rilevanti per l'ecosistema di gioco. Con The Forbidden Sanctum, infatti, il titolo si arricchirà di una modalità roguelike ambientata in un dungeon e che è stata progettata per essere altamente rigiocabile.

Per introdurre la nuova espansione, gli sviluppatori neozelandesi di Grinding Gears Games ci hanno subito ricordato che il loro studio "È stato fondato 16 anni fa con il solo obiettivo di creare e supportare l'universo di Path of Exile".

Con The Forbidden Sanctum, il loro gioco non solo si arricchirà di una nuova modalità molto accogliente per i nuovi giocatori ma riceverà una serie di aggiornamenti alla gestione degli oggetti più potenti e all'albero delle abilità.

In questa anteprima sulla nuova espansione di Path of Exile: The Forbidden Sanctum andremo ad analizzare il funzionamento della nuova modalità roguelike, le sue risorse e il suo bottino. In chiusura, poi, Chris Wilson, co-funder di Grinding Gears Games, ha anche rivelato quando potremo provare il tanto atteso sequel e, purtroppo, c'è da avere pazienza.