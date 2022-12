The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: il doppiaggio è in registrazione

Come riportato da un video ufficiale di Nintendo of Latin America condiviso su Facebook, Nintendo sta attualmente eseguendo il doppiaggio di The Legend of Zelda Tears of the Kindgom, in arrivo il prossimo maggio.

Ovviamente la conferma ufficiale è unicamente per la versione latino americana, ovvero in spagnolo e portoghese, ma possiamo supporre che anche in altre lingue sia in lavorazione il doppiaggio. Questo significa che i lavori stanno procedendo e che non sembrano esserci ritardi all'orizzonte per The Legend of Zelda Tears of the Kindgom.

Il video di Nintendo of Latin America presenta una serie di informazioni aggiuntive dedicate però unicamente a tale mercato, quindi di scarso interesse per noi giocatori italiani. La conferma però che The Legend of Zelda Tears of the Kindgom sia in fase di traduzione e doppiaggio può essere ampliata a più mercati.

Non sappiamo ovviamente quanto doppiaggio vi sia in The Legend of Zelda Tears of the Kindgom. Possiamo però guardare a The Legend of Zelda Breath of the Wild, di cui Tears of the Kingdom è seguito. Come potete vedere nel video qui sopra, il primo gioco dispone di circa un'ora e 47 minuti di fasi filmate con un doppiaggio, contando però anche i titoli di coda.

The Legend of Zelda Breath of the Wild poteva contare su un ottimo doppiaggio italiano, quindi possiamo sperare che anche questo seguito potrà contare sulla qualità tipica dei titoli Nintendo.

Diteci, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è uno dei giochi che attendete di più? Oppure in cima alla vostra lista vi è altro per il 2023?