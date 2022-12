Metacritic: i 10 giochi col voto più alto del 2022, vediamo ben 4 classifiche

Metacritic è una piattaforma che raccoglie i voti della critica specializzata e realizza una media di questi, con l'intenzione di aiutare gli utenti a capire rapidamente quali sono i migliori giochi (ma anche film e serie TV) in circolazione. Ora che l'anno sta per finire e la maggior parte dei giochi sono stati pubblicati, possiamo vedere quali sono i migliori per PC, Xbox, Switch e PlayStation.

La classifica di Metacritic può però essere analizzata in più modi. Per questo motivo vi proponiamo varie versioni della stessa. Vediamo cosa intendiamo.

Prima di tutto, vi proponiamo una classifica che è identica a quella riportata in automatico dal sistema di ricerca di Metacritic, ovvero che indica dieci giochi usciti nel 2022 con il Metascore più alto, mantenendo però anche più versioni di uno stesso gioco:

Portal Companion Collection - Switch - 96 Elden Ring - Xbox Series X - 96 Elden Ring - PlayStation 5 - 96 The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition - PlayStation 5 - 96 Persona 5 Royale - PC - 95 Persona 5 Royale - Xbox Series X - 94 Persona 5 Royale - Switch - 94 Elden Ring - PC - 94 God of War Ragnarok - PS5 - 94 Dwarf Fortress - PC - 93

Portal Companion Collection ha spopolato

Se preferite invece una classifica che prenda in considerazione solo una versione di ogni gioco (ovvero quella con il voto più alto), si può realizzare una Top 10 dei giochi migliori secondo Metacritic di questo tipo:

Portal Companion Collection - Switch - 96 Elden Ring - Xbox Series X - 96 The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition - PlayStation 5 - 96 Persona 5 Royale - PC - 95 God of War Ragnarok - PS5 - 94 Dwarf Fortress - PC - 93 The Stanley Parable Ultra Deluxe - Xbox Series X - 93 God of War - PC - 93 Cuphead in the Delicious Last Course - Xbox One - 92 Rogue Legacy 2 - Xbox Series X - 90

Ovviamente, questa classifica tiene conto anche di riedizioni di vecchi giochi. Se vogliamo escluderle e non considerare nemmeno remaster, remake (come The Last of Us Parte I) e affini, allora la Top 10 di Metacritic avrebbe questo aspetto:

Elden Ring - Xbox Series X - 96 God of War Ragnarok - PS5 - 94 Cuphead in the Delicious Last Course - Xbox One - 92 Rogue Legacy 2 - Xbox Series X - 90 Neon White - PC - 90 NORCO - PC - 89 Xenoblade Chronicles 3 - Switch - 89 I Was a Teenage Exocolonist - PC - 89 Immortality - Xbox Series X - 88 AI: The Somnium Files: nirvanA Initiative - PC - 88

Infine, vi lasciamo ai dieci giochi con il voto più alto secondo gli utenti di Metacritic, anche in questo caso eliminiamo i giochi doppi e mostriamo solo la versione con il voto più alto:

Ultra Kaiju Monster Rancher - Switch - 9.2 Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion - PC - 8.6 Dwarft Fortress - PC - 8.6 Sonic Frontiers - PC - 8.6 Persona 5 Royale - PC - 8.6 Goat Simulator 3 - PS5 - 8.5 A Plague Tale Requiem - Xbox Series X - 8.4 Dome Keeper - PC - 8.4 Tunic - Switch - 8.4

Che ne pensate? Qual è la vostra Top 10 dell'anno?