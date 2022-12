Hogwarts Legacy: J.K Rowling commenta la richiesta di boicottaggio del gioco

J.K. Rowling, per la prima volta, ha commentato la compagna di boicottaggio di Hogwarts Legacy, collegata alle accuse di transfobia della scrittrice. Ora, J.K Rowling ha detto la propria a partire da un commento della scrittrice/YouTuber/Filmmaker Jessie Earl.

Jessie Earl, in un tweet, ha affermato: "Non porterò rancore verso qualcuno per l'amore che prova per vecchie opere o per cose che già possiede e nelle quali trova conforto. Io possiedo i primi nove film e tutti i sette libri. Ma ogni supporto nei confronti di qualcosa come Hogwarts Legacy è dannoso".

J.K. Rowling ha affermato: "Profondamente delusa dal fatto che Jessie Earl non si renda conto che il 'pensiero puro' è incompatibile con il possesso di QUALSIASI cosa collegata a me, in QUALSIASI forma. I veri giusti non brucerebbero solo i loro libri e film, ma anche la biblioteca locale, qualsiasi cosa con un gufo sopra e i loro cani domestici."

In un secondo tweet, riporta un commento di un altro utente (J.K. Rowling non mostra chi sia l'autore), il quale ha scritto: "Se hai i DVD o i libri, vivi la tua vita. Li hai già comprati e li hai già pagati. Puoi leggerli nel tuo tempo libero, nessuno ha bisogno di saperlo. Ma non guardare in streaming i film, non comprare merchanding, non comprare i giochi".

Al che J.K. Rowling ha scritto: "E per quanto riguarda questo, sono sconcertata. Questo individuo in realtà è a sostegno della lettura dei libri perché "nessuno ha bisogno di saperlo". Tutto bene finché non ti ubriachi e non ne citi per sbaglio uno, figliolo. "Non l'ho mai fatto in pubblico" non ti salverà quando la polizia vedrà i tuoi calzini da Tassorosso."

J.K. Rowling non ha pubblicato altri tweet sull'argomento al momento della scrittura.

Ricordiamo che Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Le versioni PS4 e Xbox One arriveranno invece il 4 aprile 2023. La versione Switch sarà invece disponibile il 25 luglio 2023.