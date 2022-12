Epic Games Store: il gioco gratis del 19 dicembre 2022 è misterioso, ma c'è già un leak

Domani, 19 dicembre 2022, sarà disponibile un nuovo gioco gratis per l'Epic Games Store. Ricordiamo che in questo periodo festivo, come già accaduto, la compagnia di Fortnite sta regalando ogni 24 ore qualche videogioco. A tal proposito, abbiamo già un possibile leak a riguardo in quanto il noto leaker billbil-kun afferma che si tratta di un gioco "giallo", in qualche modo "piccante/speziato": secondo alcuni si tratterebbe di Dune Spice Wars.

Purtroppo, in via ufficiale non sappiamo ancora quale sarà il titolo in arrivo su Epic Games Store. Possiamo però rivedere quali sono stati i giochi regalati in questi primi giorni di promozione:

Bloons TD 6 - 15 dicembre 2022

Horizon Chase Turbo - 16 dicembre 2022

Costume Quest 2 - 17 dicembre 2022

Sable - 18 dicembre 2022

Per il momento la compagnia sta regalando giochi di dimensioni "minori", anche se ovviamente questo non significa che sia qualitativamente di basso livello. Possiamo però supporre che in media i giochi in regalo saranno di questo tipo, con forse qualche AAA nei giorni più importanti, per stupire gli appassionati PC dell'Epic Games Store.

Dune: Spice Wars

Vi ricordiamo inoltre che ogni gioco reclamato gratuitamente tramite l'Epic Games Store sarà vostro per sempre: una volta aggiunto alla libreria non sarà necessaria alcuna altra azione e non vi sono scadenze per l'utilizzo. Basta non dimenticarsi di "acquistarlo" a costo zero dall'Epic Games Launcher.

Di norma, ricordiamo, arrivano dei leak giornalieri che indicano quale sarà il gioco gratis dell'Epic Games Store, quindi supponiamo che già nella mattina di domani sarà possibile scoprire quale sarà il gioco del 19 dicembre 2022.