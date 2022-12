Epic Games Store: Sable è il gioco gratis del 18 dicembre, disponibile ufficialmente

Come ogni giorno in questo periodo natalizio, Epic Games Store anche oggi - 18 dicembre 2022 - ci propone un nuovo gioco gratis. Quest'oggi, come ci era già stato anticipato da un leak, quello scelto dalla compagnia di Unreal Engine è Sable, l'avventura esplorativa a tema desertico. Vediamo i dettagli.

Potete trovare il gioco gratis del 18 dicembre 2022 a questo indirizzo, oppure potete reclamarlo direttamente tramite l'Epic Games Launcher. Sable sarà disponibile fino a domani, precisamente alle 16:59.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato: "Sable è un gioco dalla doppia anima che complessivamente ci è piaciuto moltissimo. Purtroppo non è perfetto e paga un po' l'incapacità di concretizzare meglio alcune meccaniche di gioco, che magari funzionano anche, ma che quasi stonano con il resto per via di alcuni problemi illustrati nel corpo della recensione. Sinceramente è un'esperienza che consigliamo, perché in alcuni momenti è capace di rapire il giocatore e di trascendere la natura stessa del medium videoludico, ma rimane comunque l'amaro in bocca per come sono state implementate alcune caratteristiche, che potevano essere sicuramente migliori."

Sable

I requisiti minimi di Sable sono:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: AMD Ryzen 5 1400/ Intel i3-6100

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GTX 750Ti/HD 6970

DirectX: Versione 11

Memoria: 3 GB di spazio disponibile

Ecco infine i requisiti consigliati di Sable:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: AMD Ryzen 5 2600X / Intel i5-9600K

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: GTX 1050 Ti/R9 285

DirectX: Versione 11

Memoria: 3 GB di spazio disponibile

Diteci, cosa ne pensate del gioco gratis del 18 dicembre 2022 dell'Epic Games Store?